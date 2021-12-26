اقتصاد وأسواق

أسعار القطن تتراجع بمزاد المنوفية.. و«جيزة 97» يسجل 5790 جنيها للقنطار

فازت به «أبو مضاوى» أمس
دعاء حسني 9:19 ص, الأحد, 26 ديسمبر 21 9:19 ص, الأحد, 26 ديسمبر 21

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سجلت أسعار الأقطان المصرية نحو 5790 جنيه للقنطار لصنف «جيزة 97»، محققة فى مزاد بمحافظة المنوفية متراجعة بشكل طفيف- بلغ 25 جنيها-، مقابل 5815 جنيها حققه بآخر مزاد نُظم الأسبوع الماضى فى نفس المحافظة.

وقالت مصادر مسئولة لجريدة «المال» إن شركة أبو مضاوى اقتنصت مزاد المنوفية أمس، موضحة أنها تتربع على صدارة سباق الشركات الفائزة بالمزادات.

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وأشارت إلى أن أبو مضاوى حصلت على كميات بلغت 207 آلاف قنطار، لتستحوذ على نسبة %17.2 من المشتريات هذا العام بالمزادات حتى 18 ديسمبر الحالى.

وأعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال فى بيان صادر أمس أن الكميات المباعة من الأقطان حتى الآن بلغت نحو 1.2 مليون قنطار فى 14 محافظة من إجمالى المحصول القبلى البالغ 1.4 مليون قنطار.

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وبلغت القيمة الإجمالية للأقطان المباعة من خلال المزادات والتى شارك فيها العديد من شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص، حوالى 6 مليارات جنيه وفقأ لبيان وزارة قطاع الاعمال.

وارتفع عدد الكيانات التى قامت بشراء الأقطان فى المزادات لقرابة 53 كياناً ما بين شركات وجمعيات لتسويق المحاصيل ومعهد للبحوث.

ويعد تسديد خطاب ضمان بقيمة 250 ألف جنيه باسم الشركة القابضة للغزل والنسيج، أحد الشروط الأساسية للاشتراك فى مزادات القطن لعام 2021، وهو العام أيضاً الذى عُممت به المزادات على جميع المحافظات المنتجة للأقطان على مستوى الجمهورية، وتحديدًا فى 14 محافظة مقسمة بواقع 9 فى وجه بحرى، و5 فى وجه قبلى.

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بقلم دعاء حسني

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