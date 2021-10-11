أسعار القطن بين 4300 و5260 جنيهًا.. «قطاع الأعمال»: بيع 218.6 ألف قنطار في المزادات العلنية

تابع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الموقف التنفيذي لمنظومة تجارة القطن الجديدة للموسم الحالي 2021-2022، والتي تم تعميمها على كل محافظات الجمهورية، بحسب بيان للوزارة لمتابعة أسعار القطن ومنظومة التداول. واستعرض وزير قطاع الأعمال، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، تقريرًا حول سير العمل بالمنظومة خلال الفترة من الأول من سبتمبر الماضي حتى 10 أكتوبر الحالي.

وأظهر التقرير أنه تم فتح عدد 193 مركزًا لتجميع وتسلم الأقطان من المزارعين في عدد 14 محافظة حتى الآن، فيما تم إجراء مزادات لبيع الأقطان في المحافظات التالية: الفيوم، بني سويف، أسيوط، المنيا، سوهاج، الشرقية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الدقهلية، المنوفية.

وقد بلغت الكميات المبيعة حتى الآن من خلال تطبيق نظام المزادات العلنية نحو 218.6 ألف قنطار، قام بشرائها نحو 22 شركة أغلبها من القطاع الخاص، وتراوح سعر القنطار في الوجه البحري لأصناف “جيزة 94، جيزة 86، جيزة 97” بين 4300 و5260 جنيهًا.

أما في الوجه القبلي فتراوح سعر قنطار القطن صنف “جيزة 95” بين 3255 و4450 جنيهًا.

وتعتمد آلية بيع الأقطان فى المنظومة الجديدة على تطبيق نظام المزايدة العلنية مع ربط سعر الفتح بالسعر العالمي للأقطان، بما يحقق السعر العادل للمزارعين.

كما تعتمد المنظومة على تسلم الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء في مراكز للتجميع بمختلف المناطق المزروعة بالقطن، مع توفير أكياس الجوت بسعر التكلفة لتعبئة الأقطان بها، بما يسهم في تحسين جودة ونظافة القطن، والترسية على أعلى سعر للقطن.