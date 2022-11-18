أسعار القطن اليوم في مصر

تذبذبت أسعار القطن اليوم الخميس 18-11-2022 ، ضمن منظومة المزاد وسجل قنطار 94 نحو 4711 جنيها ، ،بينما سجل قنطار جيزة 97 نحو 4500 في محافظتي الغربية ودمياط وجيزة 92 سجل 4300 جنيها أيضا في البحيرة الدقهلية .

يذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد العلني وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها ،وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

أسعار القطن اليوم

وأكد التجار أن قيمة الارتفاع في سعر بيع قنطار القطن كانت واضحة خلال الساعات القليلة الماضية ، بسبب زيادة الطلب العالمي على القطن ، وصعوده في البورصة العالمية وأيضا تأجيل المزادات .

وذكر التجار أن صعود سعر القطن بالأسواق في مصر بسبب صعود الدولار وارتفاع سعر فتح المزاد الذي يرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي ، وأيضا مع وجود اختلاف في جودة الذهب الابيض بين محافظة واخري ، وتعد كفر الشيخ الافضل من حيث الجودة ثم الشرقية والدقهلية والغربية .

أسعار القطن

وتراوح سعر قنطار القطن في الوجه القبلي ما بين 3500 جنيه إلى 3800 جنيه خلال الفترة الحالية ،ومقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الماضي طبقا للتجار.

وأوضح التجار أن سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة وفائقة الطول سجلت في آخر مزاد ارتفاعا لتصل ما بين 4800 جنيها في أفضل الأصناف مقابل 6000 جنيها في المزاد الاول .

ومن جانبه أوضح حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين في تصريحات لبوابة “المال” أن سعر قنطار قطن الوجه البحري الافتتاحي في اخر مزاد مزاد سجل 4711 جنيه بكفر الشيخ ، مقابل 6000 جنيه للسعر النهائي في أول مزاد .

سعر قنطار القطن

و كشف عبد الرحمن أن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته،حيث يتم زراعة صنفي جيزة 94 ، وجيزة 97 في الوجه البحري ، وجيزة 95 في الصعيد.

يذكر أن مساحة القطن حاليا وصلت إلى 336 ألف فدان ويصل متوسط إنتاجية الفدان إلي ما بين 6 إلى 7 قناطير .

جدير بالذكر، أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.