تراوحت أسعار القطن اليوم في كفر الشيخ 3-12-2022 ، من خلال منظومة المزاد وتراوح سعر القنطار بين 4970 إلى 5050 جنيها لصنف جيزة 94 ، يذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد العلني وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة وسط ارتياح بين أوساط الفلاحين من زيادة السعر.

وأوضح التجار أن أسعار القطن تتراوح في محافظات الوجه البحري بين 4200 جنيه إلي 6100 جنيه ومن بينها محافظة كفر الشيخ، كما تراوح صنف جيزة 86 تراوح بين 4200 إلى 4440 جنيها، وهناك ازدياد في سعر بيع قنطار القطن خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب زيادة الطلب العالمي على القطن ، وصعوده في البورصة العالمية.

وقال التجار إن سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة ، وفائقة الطول سجلت في آخر مزاد ارتفاعا لتصل ما بين 6100 جنيه في أفضل الأصناف مقابل 6000 جنيه في المزاد الأول.

ومن جانبه أكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين في تصريحات لبوابة “المال”، أن سعر قنطار قطن الوجه البحري لصنف جيزة 94 في آخر مزاد سجل 5050 جنيها بكفر الشيخ ، مقابل 6000 جنيه للسعر النهائي في أول مزاد.

وأضاف عبد الرحمن أن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته، حيث يتم زراعة صنفي جيزة 94 ، وجيزة 96 و 97 في الوجه البحري ، وجيزة 95 في الصعيد.

يذكر أن مساحة القطن حاليا وصلت إلى 336 ألف فدان ويصل متوسط إنتاجية الفدان إلي ما بين 6 إلى 7 قناطير.

جدير بالذكر، أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.