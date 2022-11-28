أسعار القطن اليوم في أسواق الوجهين القبلي والبحري

تراوحت أسعار القطن اليوم الإثنين 24-11-2022 ، من خلال منظومة المزاد بين 4665 إلى 4765 جنيها في الوجه البحري لصنف جيزة 94، بكفر الشيخ بينما سجل قنطار جيزة 97 نحو 4400 في محافظتي الإسكندرية والبحيرة وهو صنف فائق الطول، بينما سجل قنطار جيزة 95 في الصعيد 3700 جنيه.

يذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد العلني وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها ، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

أسعار القطن اليوم

وأكد التجار أن حجم الزيادة في سعر بيع قنطار القطن كان ملحوظا خلال الساعات القليلة الماضية ، بسبب زيادة الطلب العالمي على القطن ، وصعوده في البورصة العالمية وأيضا تأجيل المزادات.

وقال التجار إن صعود سعر القطن بالأسواق في مصر بسبب صعود الدولار وارتفاع سعر فتح المزاد الذي يرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي، وأيضا مع وجود اختلاف في جودة الذهب الأبيض بين محافظة وأخرى ، وتعد كفر الشيخ الأفضل من حيث الجودة ثم الشرقية والدقهلية والغربية.

وتأرجح سعر قنطار القطن بالصعيد ما بين 3700 جنيه إلى 3900 جنيه خلال الفترة الحالية ، مقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الماضي طبقا للتجار.

سعر قنطار القطن

وذكر التجار أن سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة ، وفائقة الطول سجل في آخر مزاد ارتفاعا لتصل ما بين 4900 جنيه في أفضل الأصناف مقابل 6000 في المزاد الأول.

وكشف حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين في تصريحات لبوابة “المال”، أن سعر قنطار قطن الوجه البحري في آخر مزاد سجل 4500 جنيه بالإسكندرية ، مقابل 6000 جنيه للسعر النهائي في أول مزاد.

وأوضح عبد الرحمن أن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته، حيث يتم زراعة صنفي جيزة 94 ، وجيزة 97 في الوجه البحري ، وجيزة 95 في الصعيد.

أسعار القطن اليوم

يذكر أن مساحة القطن حاليا وصلت إلى 336 ألف فدان ويصل متوسط إنتاجية الفدان إلي ما بين 6 إلى 7 قناطير.

جدير بالذكر، أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المزروعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.