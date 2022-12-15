تباينت أسعار القطن اليوم الخميس 15-12-2022، من خلال منظومة المزاد، وتراوح سعر القنطار بين 6500 إلى 6600 لصنف جيزة 86 في الوجه البحري.

وتأرجح صنف جيزة 94، بين 7000 جنيه إلى 7050 في كفر الشيخ، وبلغ أعلى سعر للقنطار لصنف جيزة 96 نحو 8200 جنيه.

يُذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجري تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد العلني.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، ومن ثم زيادة تنافسيتها عالميًّا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

أسعار القطن

وقال التجار إن سعر قنطار جيزة 95 بالصعيد تراوح بين 5000 إلى 5500 جنيه في محافظات الوجه القبلي، وهناك ازدياد في سعر بيع قنطار القطن، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بسبب زيادة الطلب العالمي على القطن، وصعوده في البورصة العالمية.

ونوه التجار بأن صعود سعر القطن بالأسواق في مصر بسبب ارتفاع الدولار، ومن ثم زيادة سعر فتح المزاد الذي يرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي مع سلة من الأقطان الأخرى ويسجل حاليًّا 4500 جنيه كسعر افتتاحي.

أسعار القطن اليوم

وكشف التجار أنه يوجد اختلاف في جودة الذهب الأبيض بين محافظة وأخرى، وتعد كفر الشيخ الأفضل من حيث الجودة ثم الشرقية والدقهلية والغربية.

وتأرجح سعر قنطار القطن بالصعيد بين 5000 جنيه إلى 5500 جنيه خلال الفترة الحالية، ومقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الماضي، طبقًا للتجار.

وأكد التجار أن سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة وفائقة الطول سجل في آخِر مزاد ارتفاعًا لتصل ما بين 8200 جنيه في أفضل الأصناف وهو جيزة 96، مقابل 6000 جنيه في المزاد الأول لجيزة 94.

سعر قنطار القطن

وأشار حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، في تصريحات، لبوابة “المال”، إلى أن أعلى سعر لقنطار قطن الوجه البحري لصنف جيزة 94 في آخِر مزاد سجل 7200 جنيه بكفر الشيخ، وسجل صنف جيزة 97 نحو 6400 جنيه في المنوفية، مقابل 6000 جنيه للسعر النهائي في أول مزاد.

وأوضح عبد الرحمن أن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته، حيث تتم زراعة صنفيْ جيزة 94، وجيزة 97 في الوجه البحري، وجيزة 95 في الصعيد.

يُذكر أن مساحة القطن حاليًّا وصلت إلى 336 ألف فدان، ويصل متوسط إنتاجية الفدان إلى ما بين 6 إلى 7 قناطير.

جدير بالذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجري تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المزروعة،

وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، ومن ثم زيادة تنافسيتها عالميًّا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.