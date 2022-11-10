أسعار القطن اليوم الخميس في الأسواق

تباينت أسعار القطن المتداول اليوم 10-11-2022 مع تأجيل المزادات لأجل غير مسمى، وسجل سعر قنطار جيزة 94 نحو 3800 جنيه للقنطار خارج المنظومة مع وصوله لـ4850 جنيهًا في آخر مزاد، مقارنة بالأسعار التي تم تسجيلها مؤخرًا وبلغ القنطار 4550 جنيهًا على الأكثر.

وأشار التجار إلى أن قيمة الارتفاع في سعر القنطار كانت ملحوظة، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بسبب زيادة الطلب العالمي على القطن، وصعوده في البورصة العالمية.

أسعار القطن

وأكد التجار أن صعود الأسعار بالأسواق في مصر بسبب صعود الدولار وارتفاع سعر فتح المزاد الذي يرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي، وأيضًا مع وجود اختلاف في جودة الذهب الأبيض بين محافظة وأخرى، وتعدّ كفر الشيخ الأفضل من حيث الجودة، ثم الشرقية والدقهلية والغربية.

وتراوح سعر القنطار في الوجه القبلي ما بين 3500 جنيه إلى 3800 جنيه خلال الفترة الحالية، مقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الحالي، طبقًا للتجار.

سعر قنطار القطن

وأوضح التجار أن سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة وفائقة الطول سجل في آخر مزاد ارتفاعًا ليصل إلى ما بين 4800 جنيه مقابل 6000 جنيه في المزاد الأول.

من جانبه قال حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، في تصريحات، لبوابة “المال”، إن سعر تداول قنطار قطن الوجه البحري في آخر مزاد سجل 4800 جنيه، مقابل 6000 جنيه في أول مزاد.

أسعار القطن في الوجه البحري والقبلي

وكشف عبد الرحمن أن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته، حيث تتم زراعة صنفي جيزة 94، وجيزة 97 في الوجه البحري، وجيزة 95 في الصعيد.

يُذكر أن مساحة القطن حاليًّا وصلت إلى 336 ألف فدان، ويصل متوسط إنتاجية الفدان لما بين 6 و7 قناطير.

جدير بالذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجري تطبيقها للعام الرابع على التوالي، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد في مراكز للتجميع بكل مركز إداري في المحافظات حسب المساحات المزروعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، ومن ثم زيادة تنافسيتها عالميًّا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.