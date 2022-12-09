تباينت أسعار القطن اليوم الجمعة 9-12-2022، من خلال منظومة المزاد وتراوح سعر القنطار بين 4200 لجيزة 86 إلى 4450 جنيها في الوجه البحري لقنطار جيزة 97 في محافظة الغربية.

وتأرجح صنف جيزة 94، بين 4750 جنيها إلي 5055 في كفر الشيخ ،وبلغ اعلي سعر للقنطار لصنف جيزة 96 مسجلا 6100 جنيها .

أسعار القطن اليوم

يذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد العلني وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها ،وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

وقال التجار أن سعر قنطار جيزة 95 تراوح بين 3500إلى 3600 جنيها في محافظات الوجه القبلي ،وهناك ازدياد في سعر بيع قنطار القطن خلال الساعات القليلة الماضية،بسبب زيادة الطلب العالمي على القطن ، وصعوده في البورصة العالمية .

أسعار القطن

وذكر التجار أن صعود سعر القطن بالأسواق في مصر بسبب ارتفاع الدولار ،بالتالي زيادة سعر فتح المزاد الذي يرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي مع سلة من الاقطان الأخرى ،وأيضا مع وجود اختلاف في جودة الذهب الابيض بين محافظة واخري ،وتعد كفر الشيخ الافضل من حيث الجودة ثم الشرقية والدقهلية والغربية .

وتراوح سعر قنطار القطن بالصعيد ما بين 3500 جنيه إلى 3600 جنيه خلال الفترة الحالية ،ومقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الماضي طبقا للتجار.

سعر قنطار القطن

وكشف التجار أن سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة ،وفائقة الطول سجلت في آخر مزاد ارتفاعا لتصل ما بين 6100 جنيها في أفضل الأصناف وهو جيزة 96 مقابل 6000 جنيها في المزاد الاول لجيزة 94 .

ومن جانبه أكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين في تصريحات لبوابة “المال” أن أعلي سعر اقنطار قطن الوجه البحري لصنف جيزة 94 في آخر مزاد مزاد سجل 5055جنيه بكفر الشيخ ،مقابل 6000 جنيه للسعر النهائي في أول مزاد .

وأفاد عبد الرحمن أن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته،حيث يتم زراعة صنفي جيزة 94 ، وجيزة 97 في الوجه البحري ، وجيزة 95 في الصعيد.

يذكر أن مساحة القطن حاليا وصلت إلى 336 ألف فدان ويصل متوسط إنتاجية الفدان إلي ما بين 6 إلى 7 قناطير .

جدير بالذكر، أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.