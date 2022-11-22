أسعار القطن اليوم الثلاثاء 22-11-2022

شهدت أسعار القطن تباينا اليوم الثلاثاء 22-11-2022، وتراوح القنطار بين 2745 إلى 2800 جنيه في الوجه البحري لصنف جيزة 94 طبقا للمعادلة التي يتم بها تحديد السعر الافتتاحي، حيث هبط سعر الأقطان العالمية، بينما سجل قنطار جيزة 97 نحو 2500 جنيه في محافظتي الغربية ودمياط ، وهو صنف فائق الطول، بينما بلغ قنطار جيزة 95 في الصعيد 3600 جنيه.

يذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد العلني وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها ،وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا،مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

أسعار القطن اليوم

وأضاف التجار أن حجم التباين في سعر بيع قنطار القطن كان ملحوظا خلال الساعات القليلة الماضية ، بسبب زيادة الطلب العالمي على القطن ، وصعوده في البورصة العالمية وأيضا تأجيل المزادات.

وكشف التجار أن صعود سعر القطن بالأسواق في مصر بسبب صعود قيمة الدولار أمام الجنيه وارتفاع سعر فتح المزاد الذي يرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي، وأيضا مع وجود اختلاف في جودة الذهب الأبيض بين محافظة وأخرى ، وتعد كفر الشيخ الأفضل من حيث الجودة ثم الشرقية والدقهلية والغربية.

وتراوح سعر قنطار القطن بالصعيد ما في آخر مزاد بين 3000 جنيه إلي 3200 جنيه خلال الفترة الحالية ، مقابل 5200 جنيه للقنطار ، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الماضي طبقا للتجار.

سعر قنطار القطن

وأكد التجار أن سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة، وفائقة الطول سجلت في آخر مزاد الأسبوع الماضي ارتفاعا لتصل ما بين 4800 جنيه في أفضل الأصناف مقابل 6000 جنيه في المزاد الأـول.

وقال حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين في تصريحات لبوابة ” المال “، أن سعر قنطار قطن الوجه البحري في آخر مزاد مزاد منذ عدة أيام سجل 4800 جنيه بكفر الشيخ ، مقابل 6000 جنيه للسعر النهائي في أول مزاد.

وأشار عبد الرحمن إلي أن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته، حيث يتم زراعة صنفي جيزة 94 ، وجيزة 97 في الوجه البحري ، وجيزة 95 في الصعيد.

سعر القطن اليوم

يذكر أن مساحة القطن حاليا وصلت إلى 336 ألف فدان ويبلغ متوسط إنتاجية الفدان ما بين 6 إلى 7 قناطير .

جدير بالذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المزروعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.