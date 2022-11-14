تباينت أسعار القطن اليوم الإثنين 14-11-2022 ، ضمن جلسات المزاد وسجل سعر قنطار 94 نحو 4580 جنيها للقنطار وجيزة 97 سجل القنطار 4500، وجيزة 93 سجل 4300 جنيها ،ومن المتوقع أن يصل في الوجه القبلي 4000 جنيها قريبا

يشار إلى أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد العلني، وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها ،وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

أسعار القطن

وأكد التجار أن قيمة الارتفاع في سعر القنطار كانت ملحوظة خلال الساعات القليلة الماضية ، بسبب زيادة الطلب العالمي على القطن ، وصعوده في البورصة العالمية وأيضا تأجيل المزادات .

وكشف التجار أن صعود سعر القطن بالأسواق في مصر بسبب صعود الدولار وارتفاع سعر فتح المزاد الذي يرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي ، وأيضا مع وجود اختلاف في جودة الذهب الابيض بين محافظة واخري ، وتعد كفر الشيخ الافضل من حيث الجودة ثم الشرقية والدقهلية والغربية .

أسعار القطن اليوم

وتراوح سعر القنطار في الوجه القبلي ما بين 3500 جنيه إلى 3800 جنيه خلال الفترة الحالية ،ومقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الجاري طبقا للتجار.

وأوضح التجار أن سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة وفائقة الطول سجلت في اخر مزاد ارتفاعا لتصل ما بين 4800 جنيها في أفضل الأصناف مقابل 6000 جنيها في المزاد الاول .

وقال حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين في تصريحات لبوابة “المال” أن سعر قنطار قطن الوجه البحري الافتتاحي في اخر مزاد مزاد سجل 4870 جنيه بكفر الشيخ ، مقابل 6000 جنيه للسعر النهائي في أول مزاد .

سعر قنطار القطن

و أكد عبد الرحمن أن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته،حيث يتم زراعة صنفي جيزة 94 ، وجيزة 97 في الوجه البحري ، وجيزة 95 في الصعيد.

يذكر أن مساحة القطن حاليا وصلت إلى 336 ألف فدان ويصل متوسط إنتاجية الفدان إلي ما بين 6 إلى 7 قناطير .

جدير بالذكر، أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.