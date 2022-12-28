تباينت أسعار القطن اليوم الأربعاء 28-12-2022، من خلال منظومة المزاد مع ترقب انطلاق مزادات جديدة اليوم بسعر بيع لن يقل عن 6500 إلى 7500 جنيه لصنف جيزة 94 و86 في الوجه البحري طبقا لعدد من المتعاملين في الأسواق.

يذكر أن سعر قنطار القطن الواحد لنوع جيزة 95 بالصعيد سجل نحو 6250 وجيزة 94 تراوح بين 7050 إلى 7350 جنيها في آخر مزاد.

أسعار القطن اليوم

وتراوح سعر قنطار القطن لصنف جيزة 86 بين 6400 جنيها إلي 6500 في كفر الشيخ والغربية في تداولات آخر مزاد ، وبلغ أعلى سعر مؤخرا لقنطار القطن لصنف جيزة 96 بقيمة 8200 جنيه.

يذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد العلني وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها ، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

أسعار القطن

ونوه التجار إلي أن سعر قنطار جيزة 95 بالصعيد في اخر مزاد تراوح بين 6200 إلى 6250 جنيها في محافظة أسيوط، وهناك ازدياد في سعر بيع قنطار القطن خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب زيادة الطلب العالمي على القطن ، وصعوده في البورصة العالمية.

وقال التجار إن صعود سعر القطن بالأسواق في مصر بسبب ارتفاع الدولار ، بالتالي زيادة سعر فتح المزاد الذي يرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي مع سلة من الاقطان الأخرى ، وسجل في المزاد الأخير 4537 جنيها كسعر افتتاحي لصنف جيزة 94 ، مشيرين إلى أن السعر الافتتاحي سيرتفع خلال المزادات القادمة.

وأكد التجار أنه يوجد اختلافات في جودة الذهب الأبيض بين محافظة وأخري ،وتعد كفر الشيخ الافضل من حيث الجودة ثم الشرقية والدقهلية والغربية .

أسعارالقطن اليوم في مصر

وتراوح سعر قنطار القطن بالصعيد ما بين 6200 جنيه إلى 6250 جنيه خلال الفترة الحالية، مقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد،في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الماضي طبقا للتجار.

وأضاف التجار أن سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة ،وفائقة الطول سجلت في آخر مزاد ارتفاعا لتصل ما بين 8200 جنيه في أفضل الأصناف وهو جيزة 96 مقابل 6000 جنيه في المزاد الأول لجيزة 94 .

ومن جانبه أكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين في تصريحات لبوابة “المال”، أن أعلي سعر قنطار قطن بالوجه البحري لصنف جيزة 94 في آخر مزاد مزاد سجل 7350 جنيه بمحافظتي كفر الشيخ والغربية ، وسجل صنف جيزة 97 نحو 6400 جنيه في المنوفيه ، مقابل 6000 جنيه للسعر النهائي في أول مزاد.

وكشف عبد الرحمن أن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته، حيث يتم زراعة صنفي جيزة 94 ، وجيزة 97 في الوجه البحري ، وجيزة 95 في الصعيد.

يذكر أن مساحة القطن حاليا وصلت إلى 336 ألف فدان ويصل متوسط إنتاجية الفدان إلي ما بين 6 إلى 7 قناطير .

جدير بالذكر، أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المزروعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.