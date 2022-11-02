أسعار القطن اليوم الأربعاء 2-11-2022

تماسكت أسعار القطن المتداول في مزادات الوجه البحري اليوم الأربعاء 2-11-2022 وتراوحت الأسعار بين 4030 جنيها إلي 4040 جنيها للقنطار لأصناف القطن طويل التيلة، مقارنة مع آخر مزاد سابق الذي توقف سعره عند 3990 جنيها للقنطار الواحد.

وأوضح التجار أن قيمة الارتفاع كانت طفيفة خلال الساعات القليلة الماضية وسجلت 40 جنيها فقط.

سعر قنطار القطن اليوم

وأكد التجار أن صعود الأسعار بالأسواق نتيجة ارتفاع الدولار وارتفع سعر فتح المزاد الذي يرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي ، وكذلك مع وجود اختلاف في جودة الذهب الأبيض بين محافظة وأخرى.

وتراوح سعر القنطار في الوجه القبلي إلى ما بين 3250 إلى 3300 جنيه خلال الفترة الحالية ،مقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الجاري طبقا للتجار.

أسعار أقطان الوجهين البحري والقبلي

وقال التجار إن سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة وفائقة الطول سجلت في آخر مزاد ارتفاعا لتصل ما بين 4040 جنيها مقابل 6000 جنيه في المزاد الأول.

وقال حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين في تصريحات لبوابة “المال”، إن سعر تداول قنطار قطن الوجه البحري سجل حاليا في المزادات 4040 جنيها مقابل 6000 جنيه في أول مزاد.

وأضاف عبد الرحمن أن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته، حيث تتم زراعة صنفي جيزة 94 وجيزة 97 في الوجه البحري وجيزة 95 في الصعيد.

سعر قطن جيزة 94

يذكر أن مساحة القطن حاليا وصلت إلى 336 ألف فدان ويبلغ متوسط إنتاجية الفدان إلي ما بين 6 إلى 7 قناطير .

جدير بالذكر، أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المزروعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.