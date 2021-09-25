اقتصاد وأسواق

أسعار القطن المصري تستقر عند 3865 جنيها للقنطار في مزاد المنيا

لكمية وصلت إلى 600 قنطار ، وفازت به شركة أبو مضاوي
الصاوي أحمد 3:42 م, السبت, 25 سبتمبر 21 3:42 م, السبت, 25 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

عقدت منظومة تداول القطن المصري مزادا في محافظة المنيا حيث استقر سعر القنطار عند 3865 جنيها لكمية وصلت إلى 600 قنطار ، وفازت به شركة أبو مضاوي.

وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين، أن مساحة القطن تضاءلت في محافظات الوجه القبلي وتبلغ مساحة المحصول في المنيا 170 فدانا فقط ويوجد في مركز العدوة 12 فدانا.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن وزارة الزراعة هي المحرك لمساحة القطن لما توفره من تقاوي منتقاة، حيث تستطيع ضبط إيقاع المساحة كل عام ، بحيث تستخرج بذورا تكفي للمساحة المستهدفة التي من الممكن أن تتضاعف.

اقرأ أيضا  وزير التموين يفتتح معرض أهلا مدارس بالجيزة

وأوضح أن أبرز أسباب زيادة أسعار القطن المصري حاليا هو منع اختلاط القطن لأنه يحظر بيع القطن خارج المزاد ، وكذلك تراجع إنتاجية قطن البيما الأمريكى وأصبحت مصر تستحوذ علي 23% من القطن طويل التيلة عالميا.

وأفاد نقيب الفلاحين أن المصانع تعتمد عالميا علي القطن قصير التيلة بنسبة 98% و2% فقط للأقطان طويلة التيلة وفائقة الطول، مؤكدا أن وزارة الزراعة تعالج بذور إكثار القطن وتدفع أموالا طائلة في تجهيزها للعام المقبل باستخدام مواد ومبيدات متخصصة للوقاية من العطب ، لافتا إلى أن هذه البذور في حال عدم بيعها لا تصلح للعصر مثل غيرها.

اقرأ أيضا  أسعار القطن المصري تواصل الارتفاع في مزادات «بحري» اليوم

وارتفعت أسعار القطن في وجه قبلي من 1800 جنيه الموسم الماضي إلى 3800 موسم 2021، كما ارتفعت أسعار القطن في الوجه البحري من 2000 جنيه الموسم الماضي إلى 4600 موسم 2021.

ويشارك في إقامة المزاد المهندس صفوت الشهاوي مدير منظومة تسويق القطن بقطاع الأعمال، وأنطوان أديب، رئيس قطاع الفرز بهيئة التحكيم، وأعضاء هيئة التحكيم واختبارات القطن، وممثلون عن الشركات المُشاركة في المزاد.

كانت وزارة قطاع الأعمال العام، قد استقبلت الأقطان من الفلاحين، مع بدء موسم تسويق وبيع القطن، ضمن المنظومة الجديدة التي تطبقها للعام الثالث على التوالي والتي تعتمد على المزايدة العلنية على القطن.

اقرأ أيضا  وزيرا الإسكان والصحة يبحثان التعاون لدعم المشروع القومي لإنشاء مستشفى أبو العلا

وتتم المزايدة عليه من التجار سواء القطاع الحكومي أو الخاص، ويرتفع سعر القنطار حسب درجة نقاوته ورتبته، وهذا السعر الذي وصل إليه أول مزاد بالشرقية، وهو أعلى سعر للقنطار.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب اليوم في مصر 25-9-2021.. وعيار 21 يسجل 770 جنيهًا

عمر سالم 4:11 م, السبت, 25 سبتمبر 21

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

السيد فؤاد 4:05 م, السبت, 25 سبتمبر 21

شركة «CMA -CGM» للتوكيلات الملاحية تلغي التفويضات البنكية (مستند)

السيد فؤاد 3:21 م, السبت, 25 سبتمبر 21

أسعار القطن المصري تواصل الارتفاع في مزادات «بحري» اليوم

الصاوي أحمد 3:15 م, السبت, 25 سبتمبر 21

«الزراعة»: تصنيف رسوم شركات الحاصلات التصديرية الراغبة في «التكويد» إلى 5 مستويات

الصاوي أحمد 2:13 م, السبت, 25 سبتمبر 21

الزراعة : إجراء أول مزاد على أقطان كفر الشيخ اليوم.. وسعر القنطار 4550 جنيها

الصاوي أحمد 2:00 م, السبت, 25 سبتمبر 21