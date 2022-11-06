أسعار القطن المتداول اليوم الأحد في مصر

قفزت أسعار القطن المتداول في مزادات الوجه البحري وتراوح سعر قطن جيزة 94 بين 4550 جنيها إلي 4580 جنيها بزيادة 400 جنيه للقنطار علي الأقل مقارنة مع أسعار الساعات القليلة الماضية الذي سجل فيها القنطار 4160 جنيها علي الأكثر.

وأكد التجار أن قيمة الارتفاع كانت كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية بسبب زيادة الطلب العالمي على القطن وصعوده في البورصة العالمية .

أسعار القطن اليوم

وأفاد التجار أن صعود الأسعار بالأسواق نتيجة صعود الدولار وارتفع سعر فتح المزاد الذي يرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي، وأيضا مع وجود اختلاف في جودة الذهب الأبيض بين محافظة واخري وتعد كفر الشيخ الأفضل من حيث الجودة ثم الشرقية والدقهلية والغربية.

وتراوح سعر القنطار في الوجه القبلي إلى ما بين 3300 جنيه إلى 3500 جنيه خلال الفترة الحالية، ومقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الجاري طبقا للتجار.

وقال التجار إن سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة وفائقة الطول سجلت في آخر مزاد ارتفاعا لتصل ما بين 4580 جنيها مقابل 6000 جنيه في المزاد الأول.

وقال حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين في تصريحات لبوابة “المال” إن سعر تداول قنطار قطن الوجه البحري سجل حاليا في المزادات 4450 جنيها لأقل سعر مقابل 6000 جنيه في أول مزاد .

أسعار القطن في الوجه البحري

ولفت عبد الرحمن إلى أن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته، حيث يتم زراعة صنفي جيزة 94 وجيزة 97 في الوجه البحري وجيزة 95 في الصعيد.

يذكر أن مساحة القطن حاليا وصلت إلى 336 ألف فدان ويصل متوسط إنتاجية الفدان إلي ما بين 6 إلى 7 قناطير .

سعر القطن

جدير بالذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.