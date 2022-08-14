أسعار الفول تواصل الصعود والإردب يقفز إلى 3500 جنيه

أكد التجار في السوق المحلية المصرية ارتفاع الفول، إذ سجل الفول البلدي رفيع الحبة للإردب 3500 جنيه لوزن 155 كجم ليصل إلى 22 ألف جنيه للطن مقارنة بـ 20 ألف جنيه للطن قبل يومين.

وسجلت الفول البلدي رفيع الحبة بالسوق المحلية 22 ألف جنيه للطن، كما ثبتت أسعار الفول البلدي عريض الحبة لتصل إلى نحو 19 ألف جنيه للطن، وثبتت أسعار الفول الأسترالي، إذ وصلت عند 11,200 جنيه للطن.

وكان المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، قد أكد في تصريحات سابقة له، أنه لا يوجد نقص في أي سلعة غذائية استراتيجية، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الفول، ويوجد مخزون يصل لـ10 أشهر.

قال تجار إن أسعار الفول البلدي شهدت قفزت خلال الفترة الماضية بالأسواق، بينما استقرت أسعار الفول المستورد.

وأوضح التجار أن ارتفاع أسعار الفول البلدي إلى زيادة الطلب على الشراء بالأسواق خلال الفترة الماضية

وأضاف التجار أن سعر طن الفول البلدي بسوق الجملة ارتفع إلى بين 1500 إلي 2000 جنيها مجددا ليصل الي 22 الف جنيه بدلا من 18500 جنيه.

وبحسب التجار فإن سعر طن الفول المستورد بسوق الجملة يتراوح بين 12 إلي 13 ألف جنيه .

وأضاف التجار فإن ارتفاع الأسعار بسوق الجملة لن يؤثر على سعر كيلو الفول البلدي بالأسواق .

وأكد التجارأن متوسط سعر كيلو الفول السائب يتراوح بين 23 إلي 24 جنيها ، بينما يتراوح متوسط سعر طن الفول المعبأ 28 الف جنيه إلي 30 الف جنيه .

ويتراوح متوسط سعر طن الفول المستورد بنحو 16الف جنيه جنيها بحسب التجار

وبحسب نائب رئيس الشعبة في وقت سابق، تستورد مصر نسبة 85% من حجم استهلاكها فول مستورد، وتزرع النسبة المتبقية والتي تمثل 15 %.