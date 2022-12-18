أسعار الفول الصويا اليوم الأحد في الأسواق

تسجل أسعار الفول الصويا ارتفاعا قياسيا بالأسواق اليوم الأحد 18-12-2022، في ظل موجة شحية تضرب السوق حاليا ويتراوح سعر الطن الواحد بين 37 ألفا إلى 38 ألف جنيه.

وطبقا لبورصة الأعلاف اليوم يسجل طن كسب الصويا 32 ألف جنيه للأنواع المستوردة.

وتستعد وزارة الزراعة لتطبيق خطة زيادة رقعة محصول فول الصويا خلال العام المقبل 2022 لتصل إلى 500 ألف فدان مقابل 150 ألف فدان بنسبة تفوق الـ 233% لتخفيف أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف في مصر حاليا.

أسعار الفول الصويا

يذكر أن محصول فول الصويا يزرع في شهور الصيف حيث يتم زراعته في مارس ويجمع في مايو من كل عام.

يذكر أنه يتم استيراد 12 مليون طن سنويا من الذرة، فضلا عن 5 ملايين طن من الصويا من الخارج لسد احتياجات سوق الأعلاف داخل مصر.

وسجلت أسعار الذرة المستوردة 14500 جنيه للأنواع البرازيلية والأرجنتينية، وتعد الذرة من أهم مستلزمات إنتاج الأعلاف وموادها الخام ، كما سجلت الذرة الأوكرانية 14300 جنيه، بينما سجلت أسعار الذرة الكورن فلاك الأرجنتيني أو الذرة الفشار 15200 جنيه للطن وذلك في ميناء الوصول.

أسعار فول الصويا

وبدوره طالب عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، بوجود منظومة لتسعير عادل لتداول الأعلاف والدواجن داخل مصر من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية والإدارية للدولة.

وأكد أن سعر طن كسب الصويا ارتفع من 26 ألف جنيه الشهر الماضي إلى 32 ألف جنيه حاليا والذرة تسجل 15 ألف جنيه “وصال “للمزرعة.

وأوضح السيد أن سعر علف الدواجن من المصنع يصل إلى 23 ألف جنيه لبعض الأصناف بروتين 24% ، وأعلاف الرومي 27 ألف جنيه، كما ارتفعت أسعار الأعلاف بشكل عام خلال الساعات القليلة الماضية بقيمة 300 جنيه ، ليتراوح الطن البادي الأكثر تداولا بين 21 ألفا و800 إلى 22 ألف جنيه.

وكشف السيد أن سعر العلف بادي 23% سجل 19970 جنيها للطن، وعلف ونامي بروتين 21% سجل 19920.

وأفاد أن سعر علف البياض تراوح من 19150 جنيها إلى 19300 جنيه – أرض المصنع.

وكشف السيد أن أسعار طبق البيض الأحمر من المزرعة بـ 78 جنيها ، والأبيض 75 جنيها، مشيرا إلي أن تكلفة الطبق الواحد علي المنتج 90 جنيها ، كما أن الأسعار الحالية للأعلاف ومدخلاتها غير اعتيادية علي الإطلاق، مضيفا أن السعر المناسب للطن هو 12500 جنيه.

وحذر السيد من ارتفاعات قياسية في أسعار الدواجن والبيض في المستقبل مع استمرار الأزمة حتى الآن.

وكشف السيد أنه رغم استمرار حصاد الذرة المحلية ، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة الإفراج عن الخامات من الموانئ إلا أنها لا تكفي الطاقات الإنتاجية في المصانع التي تعطلت منذ فترة طويلة.

وأوضح السيد أن ارتفاع خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والجيلوتين والذرة داخل مصر يرجع إلى نقص الكميات التي تدخل مصر من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية ، وارتفاع وزيادة التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا ، وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية التي تتفاقم هذه الأيام.

يذكر أن سعر الجيلوتين المستورد يسجل حاليا 41.5 ألف جنيه لبروتين 60% ، بينما بلغ الجيلوتين المحلي 41.3 ألف للطن ، ويعد الجيلوتين من أهم مكونات الأعلاف.

وسجل سعر كسب الصويا المحلية بروتين 44% سجل 29 ألفا و500 جنيه علي الأقل ، وبروتين 46% سجل 39 ألف جنيه ، والجلوتوفيد 10500 جنيه.

واستقر سعر طن الردة المحلية عند 8500 جنيه للطن ، وكسب العباد بروتين 36% ، 13000 جنيه.

وبلغ سعر طن الجلوكوز 22 ألفا و500 جنيه ، ونشا غذائي 21000 جنيه ، وجلوتوفيد بروتين 16% سجل 10500 جنيه وقشر الصويا 8000 جنيه.