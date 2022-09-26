قفزت أسعار الفواكه بسوق العبور اليوم الإثنين 26-9-2022 خاصة المستوردة، بينما تعرضت الأصناف المحلية لزيادات مماثلة مع دخول موسم الخريف الذي تشتعل فيه أسعار الخضروات والفاكهة، حيث لا يوجد عرض كاف في السوق حاليا وبالتالي الأسعار ترتفع باستمرار وفق عدد من تجار الفواكه.

وطبقا للبوابة الرسمية لسوق العبور لتجارة الجملة تراوحت أسعار البرتقال الصيفي ما بين 4 إلي 8 جنيهات والجريب فروت 4 جنيهات إلي 7 جنيهات.

وكشفت نشرة الأسعار أن سعر كيلو الليمون تراوح بين 4 إلي 9 جنيهات والليمون أضاليا بين 3 جنيهات إلي 4 جنيهات.

كما تراوح سعر العنب البناتي الأصفر من 6 جنيهات إلي 8 والعنب الأحمر ما بين 5.5 جنيه إلي 8 جنيهات ، والعنب الكرمسون من 9 جنيهات إلي 11 جنيها ، والعنب الرومي الأحمر من 4 إلي 8 جنيهات ، والتفاح الأمريكي أو الإيطالي من 23 جنيها إلي 29 جنيها للكيلو .

وسجل كيلو البلح الرملي 4 جنيهات الي 8 جنيهات حسب الجودة ، والبلح زغلول من 4 إلي 7 جنيهات ، والبلح السماني تراوح من 3 جنيهات إلي 4 جنيهات، والبلح البارحي من 12 جنيها إلي 24 جنيها ، والبلح السيوي من 20 جنيها إلي 25 جنيها ، والتين البرشومي من 6 جنيهات إلي 12 جنيها.

وتراوح سعر الجوافة من 4 جنيهات للكيلو إلي 8 جنيهات ، والرمان من 5 إلي 10 جنيهات ، والكنتالوب من 4 جنيهات إلي 8 جنيهات.

وتارجحت أسعار الكاكا من 6 جنيهات إلى 15 جنيها ، والبطيخ من 28 جنيها إلي 35 جنيها لوزن 8 إلي 10 كجم ، والخوخ المستورد 15 جنيها إلي 25 جنيها، والنكترين المستورد من 15 جنيها إلي 25 جنيها، والبرقوق المستورد الكيلو 35 جنيها.

وحددت بوابة سوق العبور سعر الكمثري الخشابي ما بين 5 جنيهات إلي 9 جنيهات ، والكمثري “ثلاجة” 7 جنيهات إلي 11 جنيها، وأناناس مستورد 35 جنيها، والقشطة البلدي 10 جنيهات إلي 20 جنيها، وقشطة عبد الرازق 20 جنيها إلي 40 جنيها، والكريز تراوح من 20 جنيها إلي 40 جنيها ، والكيوي من 19.5 جنيه إلي 25 جنيها ، وأفوكادو من 50 جنيها إلى 70 جنيها.