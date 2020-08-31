أسعار الفضة عالميًّا تقفز 15% فى أغسطس و10 دولارات في شهرين

كسبت أسعار الفضة أكثر من 10 دولارات خلال يوليو وأغسطس من 23.18 دولار فى أول يوليو إلى 28.53 دولار للأوقية نهاية أغسطس.

كسبت أسعار الفضة حوالى 15% خلال شهر أغسطس الذى ينتهى الليلة لتتجاوز 28.53 دولار للأوقية فى بورصة كوميكس الأمريكية بسبب المخاوف من تباطؤ التعافي من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا الذى أثّر سلبًا على الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما كانت صعدت حوالي 33% فى يوليو الماضى لتسجل أعلى زيادة شهرية منذ إحصاءات تعود لعام 1982؛ وذلك بفضل انتعاش الطلب الاستثماري والصناعي على الفضة.

وارتفعت أسعار الفضة بحوالى 10 دولارات خلال الشهرين الماضيين من 23.18 دولار بأول يوليو إلى 28.53 دولار للأوقية نهاية غسطس.

انتعاش الفضة فى يوليو وأغسطس

وذكرت وكالة رويترز أن الفضة انتعشت فى يوليو وأغسطس لتنضم للاتجاه الصعودى للمعادن الثمينة وتسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر 2013.

ويرجع انتعاش أسعار المعادن النفيسة، ومنها الذهب والفضة، إلى تفاقم الوفيات والإصابات من فيروس كورونا الذى انتشر فى 220 دولة. صعود أسعار الفضة

وبلغ عدد الوفيات والإصابات من وباء فيروس كورونا حوالى 847 ألف ضحية، و25.3 مليون حالة على مستوى العالم.

تطور أسعار الفضة فى العالم

ارتفاع سعر الفضة فى أول أسبوع من أغسطس

وكانت أسعار الفضة قد كسبت خلال الأسبوع الأول من أغسطس الحالي الذى قارب الانتهاء حوالى 15.5% لتتجاوز 28 دولارًا للأوقية.

وتراجعت أسعارها بحوالى 9% خلال الأسبوعين التاليين من شهر أغسطس مع انحسار الإقبال على المعادن النفيسة، ومنها الفضة والذهب.

ويرجع هبوط الأسعار لقفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتعثّر حزمة تمويل أمريكية لدعم الاقتصاد المتضرر من أزمة وباء كورونا.

وزادت أسعارها كبقية المعادن النفيسة لتُواصل سلسلة مكاسب امتدت 9 أسابيع سابقة لتعثّر حزمة تمويل أمريكية لدعم الاقتصاد ضد كورونا.

سعر الفضة يكسب 33% فى يوليو

وكانت الأسعار قد زادت 33% خلال شهر يوليو الماضى لتتجاوز 24 دولارًا للأوقية لتسجل أعلى زيادة شهرية لها على الإطلاق. انتعاش الفضة فى يوليو

وكسبت الأسعار خلال يوليو لتزايد الطلب الاستثمارى والصناعى لتسجل أعلى زيادة شهرية منذ بدء الإحصاءات الخاصة والتى تعود لعام 1982.

وصعدت أسعار الفضة، خلال الأسابيع السابقة، حوالى 8 دولارات لتنضم للاتجاه الصعودى للمعادن الثمينة وتسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر 2013.

وترجع مكاسب المعادن النفيسة، ومنها الذهب والفضة، لتفاقم الوفيات والإصابات من فيروس كورونا الذى لا يعرف أحد متى سيختفى.

مكاسب الفضة والذهب باعتبارها الملاذ الآمن وقت الأزمات كوباء كورونا

ويتدفق المستثمرون على المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة باعتبارها الملاذ الآمن وقت الأزمات كوباء كورونا الذى انتشر فى 200 دولة. مكاسب الفضة والذهب

وسجلت الفضة انتعاشًا في الأسابيع العشرة الماضية لتسجل أعلى مستوياتها منذ حوالى 8 سنوات لتزايد الآمال بتعافي الصناعات المعتمِدة عليها.

وارتفعت أسعار الفضة، مثلها مثل المعادن النفيسة، وسجلت مستويات قياسية مع احتدام الخلاف التجاري والسياسي بين الولايات المتحدة والصين.

وانتعشت أسعار المعادن النفيسة، مثل الذهب والفضة، في الشهرين الماضيين لتزايد المخاوف من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا.

وأكد المحللون أن تدهور بيانات سوق العمل الأمريكية، وانخفاض عوائد السندات واستمرار التوترات اتجارية والجيوبوليتيكية تدعم أسعار المعادن النفيسة.

وأعلن المحللون أن المستثمرين ضخُّوا أموالهم على المعادن النفيسة، ومنها الذهب والفضة، لتسجل أكبر تدفقات أسبوعية خلال شهرى يوليو وأغسطس.