أسعار الفضة تهوى 10% مع تراجع موجة شراء ضخمة من صغار المستثمرين

كانت أسعار الفضة قفزت في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوى منذ شهر فبراير 2013.

هوت أسعار الفضة بأكثر من 10% يوم الثلاثاء لتنزل إلى 26.64 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول فى بورصة كوميكس الأمريكية مع تراجع موجة شراء ضخمة من صغار المستثمرين والتى كانت دفعت الأسعار في الجلسة السابقة يوم الاثنين عاليا بأكثر من 7 % لتسجل أعلى مستوى منذ شهر فبراير من عام 2013 أى من حوالي 8 سنوات.

وهبطت أسعار الفضة بعد أن رفعت بورصة شيكاغو يوم الاثنين نسبة الهامش الإلزامي في العقود الآجلة للفضة 17.9%.

وذكرت شبكة CNBC أن بورصة شيكاجو رفعت نسبة الهامش الإلزامي في العقود الآجلة للفضة من الضغوط غير الطبيعية في السوق.

وأدى ذلك إلى انخفاض أسعار الفضة بجانب تدوينات بمنتدى “رهانات وول ستريت” على موقع “ريديت” نصحت المتعاملين بالابتعاد عن المعدن.

وقالت رونا أوكونيل المحللة بوكالة ستون إكس للأسواق المالية: “قرار بورصة شيكاجو يحد من فوران السوق ويمنع ظهور فقاعة الفضة.”

وأضافت رونا أوكونيل أن التصحيح الذى حدث الثلاثاء كان حتميا وأن أسعار المعدن ما زالت أعلى مما ينبغي بالمعايير الفنية.

وتراجعت أيضا أسعار الذهب بالمعاملات الفورية 1.24 % لتنخفض إلى 1836.80 دولار للأوقية وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.6 %.

واخفضت أسعار المعادن النفيسة الأخرى كالبلاتين 3.4 % إلى 1088.80 دولار للأوقية والبلاديوم 0.3 % لتهبط إلى 2238.40 دولار للأوقية.

تراجعت أسعار الفضة مع انحسار حمى شراء من صغار المستثمرين

وتراجعت أسعار الفضة مع انحسار حمى شراء من صغار المستثمرين بعد أن صعدت بالأسعار إلى ذروتها فيما يقارب ثماني سنوات

وكان السعر الفوري للفضة منخفضا 6.9% إلى 27.01 دولار للأوقية بأحدث نوبة شراء للمستثمرين الأفراد للأصول ذات المراكز المدينة الكثيفة.

وكانت وكالة بلومبرج ذكرت أن أسعار الفضة حققت مكاسب كبيرة اقتربت من حوالي 19% خلال جلسات الخميس والجمعة والاثنين.

وانتعشت أسعارها عندما بدأ تداول منشورات على موقع ريديت تدعو المستثمرين الأفراد الأمريكيين لشراء أسهم شركات تعدين الفضة وصناديق المؤشرات.

وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى بحوالي أسبوع لترتفع أسعار الفضة مع تزايد جاذبية المعدن النفيس لدى حائز العملات أخرى.

وعندما تنخفض قيمة الدولار أمام العملات العالمية يصبح سعر المعدن الأبيض أقل تكلفة للمشترين والمستثمرين من خارج الولايات المتحدة الأمريكية.