أسعار الفضة ترتفع 19 % فى 3 أيام لتسجل أعلى مستوى منذ 8 سنوات

قفزت أسعار الفضة بالمعاملات الفورية اليوم بأكثر من 11.7 % لتتجاوز 29.38 دولار للأوقية لتسجل أعلى مستوياتها منذ فبراير 2013.

قفزت أسعار الفضة بحوالى 12 % خلال جلسة الاثنين أول يوم هذا الأسبوع بعد ارتفاعها بأكثر من 7 % فى ختام جلستى نهاية الأسبوع الماضى لتواصل صعودها الحاد للجلسة الثالثة على التوالي لتصل إلى أكثر من 29 دولارا للأوقية وتسجل أعلى مستوى منذ حوالي 8 سنوات لتراجع الدولار وبعد إقبال كبير من المستثمرين الأفراد على المعدن في فورة أطلق شرارتها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بالولايات المتحدة نهاية شهر يناير الماضي.

وقفزت أسعار الفضة بالمعاملات الفورية اليوم بأكثر من 11.7 % لتتجاوز 29.38 دولار للأوقية لتسجل أعلى مستوياتها منذ فبراير 2013.

وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار الفضة حققت مكاسب كبيرة اقتربت من حوالي 19% خلال جلسات الخميس والجمعة واليوم.

وانتعشت أسعارها عندما بدأ تداول منشورات على موقع ريديت تدعو المستثمرين الأفراد الأمريكيين لشراء أسهم شركات تعدين الفضة وصناديق المؤشرات.

أسعار الفضة زادت 7% فى الأسواق الأسيوية مع تراجع الدولار

وكانت أسعار الفضة زادت فى نهاية الأسبوع الماضى بأكثر من 7% فى الأسواق الأسيوية مع تراجع الدولار ليقل سعر الفضة.

وعندما تنخفض قيمة الدولار أمام العملات العالمية يصبح سعر المعدن الأبيض أقل تكلفة للمشترين والمستثمرين من خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى بحوالي أسبوع لترتفع أسعار الفضة مع تزايد جاذبية المعدن النفيس لدى حائز العملات أخرى.

وارتفعت أيضا الأسعار الفورية بفتح الأسواق الأمريكية إلى 26.95 دولار للأوقية بنهاية الأسبوع الماضى ثم استقرت عند 26.04 دولار للأوقية.

وصعدت أسعار الفضة بأكثر من 2.4 فى بورصة كوميكس الأمريكية يوم الخميس، بعد أن تكبدت الأسهم الأميركية خسائر الأربعاء الماضى.

وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعارها زادت بعد تراجع أسهم الشركات الأمريكية بأكبر نسبة مئوية بجلسة واحدة منذ 3 شهور.

وتفاقمت خسائر الأسهم الأمريكية بعد أحدث بيان من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبقاء سعر فائدة ليلة قريبا من الصفر.

تعهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأمريكى بمواصلة تقديم الدعم للأفراد والشركات والمصانع حتى يتعافى الاقتصاد ويحقق الانتعاش المطلوب.

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي مثل ريديت وتويتر بدعوات لدفع الأسعار للارتفاع عن طريق شراء أسهم شركات التعدين وصناديق المؤشرات.

ولكن بعض المحللين يرون أن شائعات وسائل التواصل الاجتماعي ليست السبب فى صعود أسعار الفضة لأن سوقها أضخم وأكثر سيولة.

ورغم ارتفاع أسعارها اليوم فقد تراجعت أسعار الذهب لإقبال المستثمرين على الدولار بحثا عن الأمان لتراجع أسواق الأسهم العالمية.

وأثار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي بالولايات المتحدة لهبوط الاقتصاد الأمريكى لأسوأ أداء منذ 1943.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي إن وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي والتوظيف تباطأت في الشهور الماضية، لكنه أبقى سعر الفائدة الأساسي منخفضا.