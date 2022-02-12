الدواجن البلدى بين 43 و44 جنيهًا

زادت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 12-2-2022 بالسوق المحلية بنحو جنيه لتسجل 32 و33 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي، جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن من الدواجن البيضاء، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 43 و44 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وارتفعت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن إلى 35 و37 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وسجلت الدواجن الساسو 43 جنيهًا للمستهلك، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

فيما استقرت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 32 جنيهًا، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

كما استقرت أسعار الساسو عند 39 جنيهًا للكيلو، فيما صعد الكتكوت الأبيض إلى 9 جنيهات.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وصعدت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 33 جنيهًا للدواجن البيضاء، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وتراوح الكتكوت الساسو بين 7.25 و7.5 جنيه، وصعد الكتكوت الأبيض إلى 11.5 و11.75 جنيه، فيما استقرت الأمهات البيضاء عند 22 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وارتفعت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 33 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

فيما استقرت الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية عند 38 جنيهًا للكيلو، كما استقرت أسعار الأمهات البيضاء فى بورصة الدواجن العمومية عند 22 جنيهًا فى المزرعة.