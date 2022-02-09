الكيلو بين 33 و35 جنيهًا

أعلن رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، هبوط أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 9-2-2022 بالسوق المحلية بنحو جنيه لتسجل 30 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 43 و44 جنيهًا للمستهلك، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97 %.

وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وتراوحت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بين 33 و35 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وتراجعت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 30 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، وسجلت الدواجن الساسو 43 جنيهًا للكيلو.

كما تراجعت الدواجن الساسو إلى 38 جنيهًا للكيلو، فيما استقرت أسعار الأمهات البيضاء فى بورصة الدواجن العمومية عند 22 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وانخفضت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 30 جنيهًا، وسجلت الساسو 40 جنيهًا للكيلو، وصعد الكتكوت الأبيض بنحو جنيه ليسجل 9 جنيهات.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وانخفضت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 30 جنيهًا للدواجن البيضاء، وصعد الكتكوت الساسو إلى 5.75 و6 جنيهات، كما صعد الكتكوت الأبيض إلى 10.25 و10.5 جنيه، واستقرت الأمهات البيضاء عند 22 جنيهًا.