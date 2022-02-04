قال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، إن أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 4-2-2022 شهدت استقرارًا بالسوق المحلية لتسجل 28 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، وسجلت الدواجن الساسو 43 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 43 و44 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

ودارت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 30 و32 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97 %.

ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

واستقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» عند 29 جنيهًا للدواجن البيضاء، واستقرت الأمهات البيضاء عند 22 جنيهًا، وسجل الكتكوت الساسو 4 و4.25 جنيه، فيما صعد الكتكوت الأبيض ليتراوح بين 6.75 و7 جنيهات.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وسجلت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 29 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، واستقرت أسعار الأمهات البيضاء عند 22 جنيهًا فى المزرعة، وسجلت الساسو 39 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وبلغت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» 28 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت الدواجن الساسو 39 جنيهًا للكيلو، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.