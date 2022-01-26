اقتصاد وأسواق

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 26-1-2022

الكيلو بين 29 و31 جنيهًا
أحمد اللاهوني 9:00 ص, الأربعاء, 26 يناير 22 9:00 ص, الأربعاء, 26 يناير 22

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شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 26-1-2022 استقرارًا بالسوق المحلية لتسجل 26 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97 %، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 42 و43 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وبلغت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن 29 و31 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

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جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة. 

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

واستقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» عند 27 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

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وتراوح الكتكوت الأبيض فى بورصة «منير السقا» بين 5.75 و6 جنيهات، وتراوح الكتكوت الساسو بين 5.5 و5.75 جنيه، وسجلت أسعار الأمهات البيضاء 21 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وسجلت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» 27 جنيهًا للدواجن البيضاء، و36 جنيهًا للدواجن الساسو، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وسجل الكتكوت الأبيض فى بورصة «محمد عادل» 6 جنيهات، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

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أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

واستقرت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم عند 27 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض و36 جنيهًا للساسو، و21 جنيهًا للأمهات البيضاء فى المزرعة، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، وسجلت الدواجن الساسو 40 جنيهًا للكيلو.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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