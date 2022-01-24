اقتصاد وأسواق

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 24-1-2022

الدواجن الساسو سجلت 40 جنيهًا للكيلو
أحمد اللاهوني 9:00 ص, الأثنين, 24 يناير 22 9:00 ص, الأثنين, 24 يناير 22

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انخفضت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 24-1-2022  بالسوق المحلية إلى 26 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي، وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة. 

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وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وهبطت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن إلى 29 و31 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وتراجعت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 27 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتراوح الكتكوت الأبيض بين 6 و6.25 جنيه، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء.

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وسجلت الدواجن الساسو 40 جنيهًا للكيلو، وتراوح الكتكوت الساسو بين 5.5 و5.75 جنيه، وسجلت أسعار الأمهات البيضاء 21 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

واستقرت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 27 جنيهًا للدواجن البيضاء، و35 جنيهًا للدواجن الساسو، وسجل الكتكوت الأبيض 6.5 جنيه، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

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أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وانخفضت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 27 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض و35 جنيهًا للساسو، و21 جنيهًا للأمهات البيضاء فى المزرعة،  وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97 %، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 42 و43 جنيهًا للمستهلك.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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