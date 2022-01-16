اقتصاد وأسواق

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 16-1-2022

الكيلو بين 28 و29 جنيهًا
أحمد اللاهوني 9:00 ص, الأحد, 16 يناير 22 9:00 ص, الأحد, 16 يناير 22

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شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 16-1-2022 استقرارًا بالسوق المحلية لتسجل 25 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

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أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

ودارت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 28 و29 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وسجلت الدواجن الساسو 40 جنيهًا للكيلو، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97 %.

ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وبلغت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 27 جنيهًا للدواجن البيضاء، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

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وسجلت أسعار الأمهات البيضاء 20 جنيهًا، وتراوح الكتكوت الأبيض بين 5.25 و5.5 جنيه، واستقر الكتكوت الساسو عند 6 و6.25 جنيه.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

واستقرت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 27 جنيهًا للدواجن البيضاء، و36 جنيهًا للدواجن الساسو، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، وبلغ الكتكوت الأبيض 6 جنيهات.

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وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وبلغت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 27 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض و35 جنيهًا للساسو، و20 جنيهًا للأمهات البيضاء فى المزرعة، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 42 و43 جنيهًا للمستهلك. 

وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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