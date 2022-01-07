اقتصاد وأسواق

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 7-1-2022

الكيلو بين 29 و30 جنيهًا
أحمد اللاهوني 9:22 ص, الجمعة, 7 يناير 22 9:22 ص, الجمعة, 7 يناير 22

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شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 7-1-2022 استقرارًا بالسوق المحلية لتسجل 26 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97 %.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

واستقرت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن عند 29 و30 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وسجلت الدواجن الساسو 36 جنيهًا للكيلو، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء.

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 وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وبلغت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» 27 جنيهًا للدواجن البيضاء، و36 جنيهًا للدواجن الساسو، وبلغ الكتكوت الأبيض 6.5 جنيه، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 40 و41 جنيهًا للمستهلك، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

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أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وسجلت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 27 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض و35 جنيهًا للساسو، و20 جنيهًا للأمهات البيضاء فى المزرعة، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي، وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

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أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

واستقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» عند 27 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت أسعار الأمهات البيضاء 20 جنيهًا، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وسجل الكتكوت الأبيض 5.5 و5.75 جنيهات، وتراوح الكتكوت الساسو بين 4.25 و4.5 جنيه.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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