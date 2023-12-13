أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 13-12-2023

زادت بنحو 3 جنيهات لتتراوح بين 63 و65 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وارتفعت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بنحو 3 جنيهات لتدور حول 68 و70 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وقفزت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم بنحو 3 جنيهات لتسجل 63 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وصعدت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية إلى 81 جنيها للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 60 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وزادت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 63 جنيهًا، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 90 و95 جنيها، وصعدت الدواجن الساسو إلى 90 جنيها للمستهلك.

وبلغت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 79 جنيها للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 22 جنيها.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وقفزت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» بنحو 3 جنيهات لتسجل 63 جنيهًا للدواجن البيضاء، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وهبط سعر الكتكوت الأبيض إلى 23 و24 جنيها، وتراوح الكتكوت الساسو بين 18 و19 جنيها، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 60 جنيهًا.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.