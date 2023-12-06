أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 6-12-2023

قفزت بنحو جنيه لتتراوح بين 62 و63 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

ودارت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 68 و70 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وصعدت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم بنحو جنيه لتسجل 62 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 90 و95 جنيها، وبلغت الدواجن الساسو 90 جنيها للمستهلك.

واستقرت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية عند 74 جنيها للكيلو، وسجلت الأمهات البيضاء 58 جنيهًا فى المزرعة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وزادت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 62 جنيهًا، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

واستقرت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 75 جنيها للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض 26 جنيها.

ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وارتفعت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» بنحو جنيه لتسجل 62 جنيهًا للدواجن البيضاء، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 25 و26 جنيها، وتراوح الكتكوت الساسو بين 16 و17 جنيها، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 58 جنيهًا.