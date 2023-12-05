أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استقرت عند 61 و62 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 90 و95 جنيها، وبلغت الدواجن الساسو 90 جنيها للمستهلك.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وتراوحت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بين 68 و70 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وهبطت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 61 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وبلغت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية 74 جنيها للكيلو، وسجلت الأمهات البيضاء 58 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وانخفضت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 61 جنيهًا، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وسجلت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 75 جنيها للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض 26 جنيها.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وتراجعت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 61 جنيهًا للدواجن البيضاء، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

واستقر سعر الكتكوت الأبيض عند 25 و26 جنيها، وتراوح الكتكوت الساسو بين 16 و17 جنيها، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 58 جنيهًا.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.