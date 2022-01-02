اقتصاد وأسواق

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 2-1-2022

الكيلو بين 30 و31 جنيهًا
أحمد اللاهوني 9:00 ص, الأحد, 2 يناير 22 9:00 ص, الأحد, 2 يناير 22

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أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، استقرار أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 2-1-2022 بالسوق المحلية لتسجل 26 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97 %.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وبلغت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن 30 و31 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

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أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

واستقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» عند 26 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت أسعار الأمهات البيضاء 19 جنيهًا، وانخفض الكتكوت الأبيض إلى 3.5 و3.75 جنيهات، والكتكوت الساسو تراوح بين 3 و3.25 جنيه، وسجلت الدواجن الساسو 36 جنيهًا للكيلو.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف  دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

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جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

واستقرت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 25 جنيهًا للدواجن البيضاء، و36 جنيهًا للدواجن الساسو، وبلغ الكتكوت الأبيض 4 جنيهات، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

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أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وسجلت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم  26 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض و36 جنيهًا للساسو، و19 جنيهًا للأمهات البيضاء فى المزرعة، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 40 و41 جنيهًا للمستهلك.

وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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