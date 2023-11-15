أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 15-11-2023

هبطت بنحو جنيهين لتسجل 61 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 105 و110 جنيهات، وبلغت الدواجن الساسو 100 جنيه للمستهلك.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وانخفضت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن إلى 68 و70 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وهبطت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 61 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية 85 جنيها للكيلو، وصعدت الأمهات البيضاء إلى 68 جنيهًا فى المزرعة.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وانخفضت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» بنحو جنيهين لتسجل 61 جنيهًا، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

واستقرت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 90 جنيها للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 29 جنيها.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وهوت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 61 جنيهًا للدواجن البيضاء، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وانخفض سعر الكتكوت الأبيض بنحو جنيهين ليتراوح بين 26 و27 جنيها، وتراوح الكتكوت الساسو بين 20 و21 جنيها، وصعد كيلو الأمهات البيضاء إلى 68 جنيهًا.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.