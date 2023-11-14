أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 14-11-2023

تراجعت بنحو جنيهين لتسجل 63 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وهبطت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بنحو جنيهين لتتراوح بين 70 و72 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وتراجعت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم بنحو جنيهين لتسجل 63 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وانخفضت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية بنحو 4 جنيهات لتسجل 85 جنيها للكيلو، واستقرت الأمهات البيضاء عند 65 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وهوت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» بنحو جنيه لتسجل 63 جنيهًا، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 105 و110 جنيهات، وبلغت الدواجن الساسو 105 جنيهات للمستهلك.

وسجلت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 90 جنيها للكيلو، وصعد الكتكوت الأبيض إلى 30 جنيها.

ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وتراجعت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 63 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 29 و30 جنيها، وتراوح الكتكوت الساسو بين 20 و21 جنيها، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 65 جنيهًا.

‎وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.