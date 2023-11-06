أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 6-11-2023

استقرت عند 65 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وبدأت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن من 71 إلى 73 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

واستقرت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم عند 65 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وصعدت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية بنحو جنيهين لتسجل 92 جنيها للكيلو، وسجلت الأمهات البيضاء 64 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

واستقرت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 65 جنيهًا، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وبلغت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 95 جنيها للكيلو، واستقر الكتكوت الأبيض عند 27 جنيها.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وبلغت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 65 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 105 و110 جنيهات، وبلغت الدواجن الساسو 105 جنيهات للمستهلك.

وبدأ سعر الكتكوت الأبيض من 30 إلى 31 جنيها، وتراوح الكتكوت الساسو بين 20 و21 جنيها، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 64 جنيهًا.