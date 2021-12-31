اقتصاد وأسواق

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 31-12-2021

الدواجن البلدى بين 40 و41 جنيهًا
أحمد اللاهوني 9:00 ص, الجمعة, 31 ديسمبر 21 9:00 ص, الجمعة, 31 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، استقرار أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 31-12-2021 بالسوق المحلية عند 26 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97 %.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

ودارت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 30 و31 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت 25-12-2021

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

واستقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» عند 26 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت أسعار الأمهات البيضاء 20 جنيهًا، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 40 و41 جنيهًا للمستهلك.

وتراجع الكتكوت الأبيض فى بورصة «منير السقا» إلى 4.75 و5 جنيهات، والكتكوت الساسو تراوح بين 3 و3.25 جنيه، وسجلت الدواجن الساسو 36 جنيهًا للكيلو.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

اقرأ أيضا  أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 26-12-2021

وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وسجلت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» 26 جنيهًا للدواجن البيضاء، و36 جنيهًا للدواجن الساسو، وبلغ الكتكوت الأبيض 5 جنيهات، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

اقرأ أيضا  المالية: موازنات إلكترونية «تجريبية» للهيئات الاقتصادية في مارس المقبل

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

واستقرت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم عند 26 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض و36 جنيهًا للساسو، و20 جنيهًا للأمهات البيضاء فى المزرعة.

وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

ارتفاع سعر النولون بعد زيادة أسعار الطاقة لن يؤثر على الدواجن
أسعار الفراخ
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار البيض اليوم 31-12-2021 في مصر

أحمد اللاهوني 8:30 ص, الجمعة, 31 ديسمبر 21

أسعار الدواجن اليوم 31-12-2021 في مصر

أحمد اللاهوني 8:00 ص, الجمعة, 31 ديسمبر 21

«الطاقة الذرية»: رقابة صارمة على الواردات للتأكد من تجنب الإشعاع المضر

عمر سالم 1:00 ص, الجمعة, 31 ديسمبر 21

وزير الزراعة يبحث الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي خلال افتتاحات الصعيد

الصاوي أحمد 10:43 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

النسخة الكاملة لتقرير مجلس النواب بشأن «دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية» (مستند)

ياسمين فواز 10:02 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

مسئول: البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة مطلع 2023

أيمن عزام 9:15 م, الخميس, 30 ديسمبر 21