أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 29-8-2023

استقرت عند 54 و56 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

ودارت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 61 و63 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وبلغت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 55 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وهبطت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية إلى 99 جنيها للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 60 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

واستقرت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 55 جنيهًا، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وانخفضت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 100 جنيه للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض 20 جنيها.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وبلغت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 55 جنيهًا للدواجن البيضاء، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 19 و20 جنيها، ودار الكتكوت الساسو حول 14 و15 جنيها، وبلغ كيلو الأمهات البيضاء 60 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 115 و120 جنيها، وبلغت الدواجن الساسو 120 جنيها للمستهلك.