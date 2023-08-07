أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 7-8-2023

استقرت عند 59 و60 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 105 و110 جنيهات، وسجلت الدواجن الساسو 100 جنيه للمستهلك.

ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

ودارت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 64 و65 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وسجلت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 60 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وصعدت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية إلى 94 جنيها للكيلو، وسجلت الأمهات البيضاء 55 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وبلغت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» 60 جنيهًا، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وانخفضت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 92 جنيها للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض 9 جنيهات.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وسجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 60 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وزاد سعر الكتكوت الأبيض إلى 10 و11 جنيها، وتراوح الكتكوت الساسو بين 8 و9 جنيهات، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 55 جنيهًا.