أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 25-7-2023

قفزت بنحو 4 جنيهات لتتراوح بين 54 و55 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وارتفعت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن إلى 60 و61 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 110 و115 جنيها، وبلغت الدواجن الساسو 110 جنيهات للمستهلك.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وصعدت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 54 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية 101 جنيه للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 50 جنيهًا فى المزرعة

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وارتفعت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» بنحو 4 جنيهات لتسجل 54 جنيهًا، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وصعدت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 100 جنيه للكيلو، وارتفع الكتكوت الأبيض إلى 9 جنيهات.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وزادت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 54 جنيهًا للدواجن البيضاء، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7 و8 جنيهات، والكتكوت الساسو بين 8 و9 جنيهات، وانخفض كيلو الأمهات البيضاء إلى 48 جنيهًا.