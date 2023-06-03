أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 3-6-2023

قفزت

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

بنحو جنيهين لتتراوح بين 65 و66 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وارتفعت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بنحو جنيهين لتدور حول 70 و72 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، إضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وصعدت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 65 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وارتفعت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية إلى 76 جنيها للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 58 جنيهًا فى المزرعة.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وقفزت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 65 جنيهًا، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 83 و85 جنيها، وبلغت الدواجن الساسو 83 جنيها للمستهلك.

وبلغت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 73 جنيها للكيلو، وارتفع الكتكوت الأبيض إلى 9 جنيهات.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وزادت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» بنحو جنيهين لتسجل 65 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 8 و9 جنيهات، وتراوح الكتكوت الساسو بين 10 و11 جنيها، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 58 جنيهًا.