أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 19-11-2022

استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 19-11-202 فى السوق المحلية عند 36 و38 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 54 و56 جنيهًا، وبلغت الدواجن الساسو 55 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وبدأت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن من 40 إلى 42 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وبلغت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 38 جنيهًا للدواجن البيضاء، ودار الكتكوت الأبيض حول 3.75 و4 جنيهات، وتراوح الكتكوت الساسو بين 4.25 و4.50 جنيه، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 32 جنيهًا.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وسجلت أسعار بورصة الدواجن العمومية 38 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وهبطت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية بنحو جنيه لتسجل 48 جنيهًا للكيلو، كما استقرت الأمهات البيضاء عند 32 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

واستقرت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 38 جنيهًا، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وسجلت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 48 جنيهًا للكيلو، واستقر الكتكوت الأبيض عند 5 جنيهات.