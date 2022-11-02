شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2-11-2022 استقرارا بالسوق المحلية عند 35 و36 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

واستقرت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن عند 39 و40 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 51 و52 جنيهًا، وبلغت الدواجن الساسو 50 جنيهًا للمستهلك.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

واستقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» عند 37 جنيهًا للدواجن البيضاء، ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وتراوح الكتكوت الأبيض بين 2.75 و 3 جنيهات، والكتكوت الساسو بين 2.75 و3 جنيهات، وبلغ كيلو الأمهات البيضاء 27 جنيهًا.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

كما استقرت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم عند 37 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية 49 جنيهًا للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 27 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وبلغت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» 36 جنيهًا، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

واستقرت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 47 جنيهًا للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض 4 جنيهات.