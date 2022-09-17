زادت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 17-9-2022 فى السوق المحلية بنحو جنيهين لتتراوح بين 32 و34 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 52 و53 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 50 جنيهًا للمستهلك.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وارتفعت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن إلى 37 و39 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وصعدت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 33 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وتراوح الكتكوت الأبيض بين 6.5 و6.75 جنيه، ودار الكتكوت الساسو حول 6 و6.25 جنيه، وبلغ كيلو الأمهات البيضاء 24 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وارتفعت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 33 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وهبطت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية إلى 44 جنيهًا للكيلو، وسجلت الأمهات البيضاء 24 جنيهًا فى المزرعة.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وارتفعت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 34 جنيها، ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وبلغت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 45 جنيهًا للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 7 جنيهات.