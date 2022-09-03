شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 3-9-2022 استقرارا فى السوق المحلية لتتراوح بين 28 و30 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

ودارت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 35 و36 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

واستقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» عند 31 جنيهًا للدواجن البيضاء، ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، إضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وتراوح الكتكوت الأبيض فى بورصة الدواجن «منير السقا» بين 5.25 و5.5 جنيه، ودار الكتكوت الساسو حول 5 و5.5 جنيه، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 21 جنيهًا.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

كما استقرت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 30 جنيها، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وسجلت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 46 جنيهًا للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض 5 جنيهات.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

واستقرت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم عند 31 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 55 و56 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 53 جنيهًا للمستهلك.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية 47 جنيهًا للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 21 جنيهًا فى المزرعة.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.