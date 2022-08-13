انخفضت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 13-8-2022 فى السوق المحلية بنحو جنيه لتتراوح بين 26 و28 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 55 و57 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 56 جنيهًا للمستهلك.

وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وتراجعت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن إلى 35 و36 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وبلغت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 28 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتراوح الكتكوت الأبيض بين 4.25 و4.5 جنيه، والكتكوت الساسو بين 4.75 و5 جنيهات، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 22 جنيهًا.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

واستقرت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 27 جنيها، ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، إضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وصعدت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» بنحو جنيه لتسجل 52 جنيهًا للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 6 جنيهات.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وبلغت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 28 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وسجلت الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية 52 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وبلغت الأمهات البيضاء 22 جنيهًا فى المزرعة.