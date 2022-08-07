أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، استقرار أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 7-8-2022 فى السوق المحلية عند 27 و29 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

ودارت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 35 و36 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، إضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وارتفعت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 30 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وتراوح الكتكوت الأبيض بين 5 و5.25 جنيه، والكتكوت الساسو بين 4.75 و5 جنيهات، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 22 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وهبطت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 27 جنيها، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وانخفضت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 50 جنيهًا للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 6 جنيهات.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

فيما زادت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 30 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

واستقرت الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية عند 52 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وسجلت الأمهات البيضاء 22 جنيهًا فى المزرعة.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وتراوحت أسعار الدواجن البلدى اليوم بين 55 و57 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 55 جنيهًا للمستهلك.