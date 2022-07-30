أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، استقرار أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 30-7-2022 فى السوق المحلية عند 27 و29 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

ودارت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 33 و35 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 53 و55 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 53 جنيهًا للمستهلك.

وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

واستقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» عند 29 جنيهًا للدواجن البيضاء، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وتراوح الكتكوت الأبيض بين 5 و5.25 جنيه، والكتكوت الساسو بين 4.75 و5 جنيهات، وبلغ كيلو الأمهات البيضاء 27 جنيهًا.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

كما استقرت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 28 جنيها، ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وبلغت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 50 جنيهًا للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 5 جنيهات.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وسجلت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 29 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وبلغت الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية 50 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وبلغت الأمهات البيضاء 27 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار الدواجن فى مصر