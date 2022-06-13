استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 13-6-2022 بالسوق المحلية عند 38 و40 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وتراوحت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بين 43 و45 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وارتفعت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 44 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 48 و50 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 46 جنيهًا للمستهلك.

وسجل كيلو الأمهات البيضاء 30 جنيهًا، وتراوح الكتكوت الأبيض بين 5.5 و5.75 جنيه، والكتكوت الساسو بين 5 و5.25 جنيه.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

واستقرت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 40 جنيهًا، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وبلغت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 41 جنيهًا للكيلو، وهبط الكتكوت الأبيض إلى 5 جنيهات.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وصعدت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 44 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وزادت الدواجن الساسو إلى 43 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وسجلت الأمهات البيضاء 30 جنيهًا فى المزرعة.

ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.