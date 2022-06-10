صعدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 10-6-2022 بالسوق المحلية إلى 35 و36 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وارتفعت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن إلى 40 و41 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وزادت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» إلى 37 جنيهًا للدواجن البيضاء، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وتراوح الكتكوت الأبيض بين 5.75 و6 جنيهات، والكتكوت الساسو بين 5 و5.25 جنيه، وارتفع كيلو الأمهات البيضاء إلى 30 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وسجلت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» 36 جنيهًا، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وبلغت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 40 جنيهًا للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض إلى 6 جنيهات.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وارتفعت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 37 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 45 و48 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 45 جنيهًا للمستهلك.

وبلغت الدواجن الساسو 40 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وسجلت الأمهات البيضاء 30 جنيهًا فى المزرعة.

ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.