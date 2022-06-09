استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الخميس 9-6-2022 بالسوق المحلية عند 34 و35 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وتراوحت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بين 38 و39 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وبلغت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 36 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وتراوح الكتكوت الأبيض بين 5.75 و6 جنيهات، والكتكوت الساسو بين 5 و5.25 جنيه، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 29 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

وصعدت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 36 جنيهًا، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 45 و48 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 45 جنيهًا للمستهلك.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وهبطت أسعار الساسو إلى 40 جنيهًا للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 7 جنيهات.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وسجلت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 36 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وبلغت الدواجن الساسو 40 جنيهًا للكيلو، وسجلت الأمهات البيضاء 29 جنيهًا فى المزرعة.

ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.