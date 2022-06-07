استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 7-6-2022 بالسوق المحلية عند 34 و35 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وتراوحت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بين 39 و40 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

واستقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» عند 35 جنيهًا للدواجن البيضاء، وزاد الكتكوت الأبيض إلى 5.75 و6 جنيهات، وهبط الكتكوت الساسو إلى 5 و5.25 جنيه، كما هبط كيلو الأمهات البيضاء إلى 29 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 45 و48 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 45 جنيهًا للمستهلك.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

واستقرت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 36 جنيهًا، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وبلغت أسعار الساسو 43 جنيهًا للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 6 جنيهات.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وسجلت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 35 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وبلغت الدواجن الساسو 41 جنيهًا للكيلو، وهبطت الأمهات البيضاء إلى 29 جنيهًا فى المزرعة.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.